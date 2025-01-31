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07:24, 31 января 2025Россия

Беспилотники сбили на подлете к российскому городу

Губернатор Евраев: Система ПВО сбила 5 БПЛА на подлете к Ярославлю
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила пять беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на подлете к Ярославлю. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате падения обломков беспилотников пострадавших и разрушений нет. Губернатор Ярославской области подчеркнул, что работа по защите российского города от атаки продолжается.

«На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112», — написал Евраев.

Ранее система ПВО сбила 25 беспилотников в Ростовской области. В результате падения обломков в Красносулинском районе произошел обрыв электропроводов. Врио губернатора Юрий Слюсарь отметил, что, предварительно, пострадавших нет.

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