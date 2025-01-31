ПВО сбила 25 беспилотников в российском регионе

Врио губернатора Слюсарь: ПВО сбила 25 украинских БПЛА в Ростовской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 25 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ряде городов Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, беспилотники были поражены в Ростове, Таганроге, Шахтах и Новошахтинске, а также в Азовском, Чертковском, Октябрьском сельском, Тарасовском, Красносулинском, Миллеровском и Зерноградском районах. Предварительно, пострадавших нет.

«В Красносулинском районе возле хутора Грачев из-за падения обломков БПЛА на опору ЛЭП произошел обрыв электропроводов. На место выехали дежурные службы», — написал врио губернатора Ростовской области.

Ранее губернатор Александр Гусев сообщил о поражении нескольких беспилотников в Воронежской области. «Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов области и в небе над Воронежем были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА», — написал губернатор.