Несколько беспилотников уничтожили в российском регионе

Губернатор Гусев: ПВО и РЭБ уничтожили БПЛА в Воронежской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Воронежской области. Об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов области и в небе над Воронежем были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА», — написал губернатор Воронежской области.

Гусев подчеркнул, что пострадавших и разрушений нет. Также глава региона предупредил, что опасность атаки БПЛА в Воронежской области сохраняется.

Ранее Минобороны России сообщило, что система ПВО 30 января в период с 19:50 до 22:00 по московскому времени сбила 17 беспилотников в четырех российских регионах.