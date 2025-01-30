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23:50, 30 января 2025Россия

Несколько беспилотников уничтожили в российском регионе

Губернатор Гусев: ПВО и РЭБ уничтожили БПЛА в Воронежской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Воронежской области. Об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов области и в небе над Воронежем были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА», — написал губернатор Воронежской области.

Гусев подчеркнул, что пострадавших и разрушений нет. Также глава региона предупредил, что опасность атаки БПЛА в Воронежской области сохраняется.

Ранее Минобороны России сообщило, что система ПВО 30 января в период с 19:50 до 22:00 по московскому времени сбила 17 беспилотников в четырех российских регионах.

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