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23:30, 30 января 2025Россия

Система ПВО сбила 17 беспилотников за два часа

Минобороны: ПВО за 2 часа сбила 17 БПЛА в четырех регионах
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Система противовоздушной обороны (ПВО) за два часа сбила 17 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в четырех российских регионах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что попытка атаки была предпринята в четверг, 30 января, в период с 19:50 до 22:00 по московскому времени.

«Одиннадцать БПЛА сбиты над территорией Курской области и по два БПЛА — над территориями Белгородской, Воронежской областей и Республики Крым», — сообщили в оборонном ведомстве.

Минобороны ранее сообщало, что в ночь на 30 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по двум регионам России. Силы ПВО сбили три беспилотника над Белгородской и два над Брянской областями.

Вечером 29 января ВСУ пытались атаковать Крым. Над полуостровом сбили два беспилотника, попытку атаки предприняли около 20:45 по московскому времени.

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