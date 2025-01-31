Безработный россиянин набросился на курьера из-за еды

В Нижнем Новгороде задержали безработного за попытку отобрать еду у курьера

В Нижнем Новгороде полиция задержала 26-летнего мужчину, попытавшегося похитить еду из термосумки курьера. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Мужчина набросился на 21-летнего доставщика продуктов во дворе жилого дома и попытался отобрать еду, которую тот вез клиентам. В результате потасовки продукты на 1,5 тысяч рублей были испорчены, а нападавший скрылся.

Его личность вскоре установили полицейские. Выяснилось, что мужчина безработный. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на грабеж. Фигуранта арестовали.

Ранее сообщалось, что приезжий помог москвичу заменить колесо и украл у него сумку с 19,5 миллионов рублей.