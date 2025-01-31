Бизнес на Украине призвал власти защитить забронированных сотрудников от ТЦК

EBA: Киев должен ввести наказание для ТЦК за нарушения прав сотрудников на брони

Власти Украины должны защитить сотрудников, забронированных от военной службы, от нарушения их прав со стороны территориальных центров комплектования (аналог военкомата). Киев может ввести ответственность для ТЦК за такие действия, к этому призвала Европейская бизнес-ассоциация в своем обращении.

В EBA обратили внимание, что в последнее время фиксируется много случаев, когда сотрудники ТЦК пытаются мобилизовать даже работников критически важных производств. Кроме того, военно-врачебные комиссии (ВВК) стали одной формальностью, военнообязанным не дают возможность собрать документы, подтверждающие его состояние здоровья.