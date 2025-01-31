Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:01, 31 января 2025Бывший СССР

Бизнес на Украине призвал власти защитить забронированных сотрудников от ТЦК

EBA: Киев должен ввести наказание для ТЦК за нарушения прав сотрудников на брони
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Власти Украины должны защитить сотрудников, забронированных от военной службы, от нарушения их прав со стороны территориальных центров комплектования (аналог военкомата). Киев может ввести ответственность для ТЦК за такие действия, к этому призвала Европейская бизнес-ассоциация в своем обращении.

В EBA обратили внимание, что в последнее время фиксируется много случаев, когда сотрудники ТЦК пытаются мобилизовать даже работников критически важных производств. Кроме того, военно-врачебные комиссии (ВВК) стали одной формальностью, военнообязанным не дают возможность собрать документы, подтверждающие его состояние здоровья.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Следователи установили личности совершивших расправы над россиянами бойцов ВСУ. Один из них дал признательные показания

      Подполье сообщило об ударе по объекту с техникой НАТО в Полтавской области

      Любителей кофе предупредили о возможной опасности этого напитка для мозга

      Российский морпех рассказал об изменениях в действиях ВСУ под Суджей

      В Кремле высказались о разговоре Путина и Трампа после авиакатастрофы в Вашингтоне

      В МИД России рассказали о процессе исключения «Талибана» из списка террористов

      Российский налетчик предстанет перед судом за расправу над женщиной 22 года назад

      В российском регионе объявили штормовое предупреждение

      В США заявили об отклонении вертолета от маршрута перед столкновением

      Украина попыталась отменить концерт российской певицы в Словакии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше