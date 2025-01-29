Зеленский предложил отправить на фронт преподавателей военных вузов и лицеев

Президент Украины Владимир Зеленский предложил отправить на фронт преподавателей военных лицеев и вузов. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.

«Наши ребята и девушки, которые станут офицерами, должны знать, что происходит на фронте. А наставники должны быть на линии боевого соприкосновения», — сказал он. По мнению украинского лидера, «только так можно научить молодежь, что такое война на земле, а не только в книгах».

Ранее депутат Верховной Рады Руслан Горбенко предложил сажать в тюрьму ректоров вузов, которые зарабатывают на зачислениях студентов ради отсрочки от армии. По его словам, «резиновые» университеты принимают такое количество избегающих мобилизации студентов, которое физически не может поместиться в аудиториях.