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21:53, 29 января 2025Бывший СССР

Зеленский предложил отправить на фронт преподавателей военных вузов

Зеленский предложил отправить на фронт преподавателей военных вузов и лицеев
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский предложил отправить на фронт преподавателей военных лицеев и вузов. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.

«Наши ребята и девушки, которые станут офицерами, должны знать, что происходит на фронте. А наставники должны быть на линии боевого соприкосновения», — сказал он. По мнению украинского лидера, «только так можно научить молодежь, что такое война на земле, а не только в книгах».

Ранее депутат Верховной Рады Руслан Горбенко предложил сажать в тюрьму ректоров вузов, которые зарабатывают на зачислениях студентов ради отсрочки от армии. По его словам, «резиновые» университеты принимают такое количество избегающих мобилизации студентов, которое физически не может поместиться в аудиториях.

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