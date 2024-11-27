В Раде предложили сажать зарабатывающих на отсрочке от армии ректоров вузов

Депутат Рады Горбенко: зарабатывающие на отсрочках ректоры вузов должны сидеть

Ректоры вузов, которые зарабатывают на зачислениях студентов ради отсрочки от армии, должны сидеть в тюрьме. Об этом заявил депутат Верховной Рады Руслан Горбенко в эфире телеканала «Новости.LIVE».

По его словам, если правоохранительные органы проведут проверку студентов от 21 года, то увидят сотни тысяч отчисленных. Он добавил, что «резиновые» университеты принимают такое количество избегающих мобилизации студентов, которое физически не может поместиться в аудиториях. Поэтому Горбенко сделал вывод, что правоохранители могут найти свидетельства коррупции в украинских вузах.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил реформу медкомиссий после скандала с поддельными инвалидностями. Также украинские власти упразднили медкомиссии.