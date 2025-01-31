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18:11, 31 января 2025Бывший СССР

Возможность вступления Армении в Евросоюз оценили

Политолог Топорнин: Армения далека от вступления в ЕС, но шансы есть
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

У Армении есть шансы начать путь вступления в Евросоюз, однако страна пока далека от этого, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о степени близости Еревана к членству в европейском объединении.

«Армения очень далека от вступления в ЕС. Во-первых, у нее нет статуса, а мы знаем, что в очереди стоят государства, которые получили статус официального кандидата на вступление в ЕС. Такого статуса у Армении нет, она только находится в самом начале пути, тем более речь идет о внутренних процедурах, которые к ЕС никакого отношения пока не имеют. Когда внутри страны они выполнят все процедуры и будет понятно, что действительно народ желает того, чтобы Армения начала вступление в ЕС, тогда правительство официально обратится в Брюссель, чтобы получить такой специальный статус. То есть это вообще самое начало движения на пути в ЕС», — объяснил он.

Политолог также считает, что, когда власти государства официально попросят ЕС рассмотреть кандидатуру страны в качестве претендента на вступление в объединение, у них не возникнет серьезных препятствий для получения соответствующего статуса. При этом после его присвоения процесс окончательного присоединения к ЕС может затянуться на годы и даже десятилетия.

Движение в начале пути, но, если власти Армении за дело возьмутся серьезно, в конечном счете это приведет к тому, что они такой статус, я думаю, получат. Потому что чем Армения хуже соседней Грузии или соседней Молдавии с точки зрения внутренней готовности? Нет, я считаю, что это схожие бывшие союзные республики, (...) никаких препятствий

Николай Топорнинполитолог

Также Николай Топорнин напомнил, что Ереван входит в Евразийское экономическое сообщество (ЕАЭС). По его мнению, сейчас невозможо одновременно быть членом этой организации и Евросоюза. Он добавил, что Армении необходимо будет сделать выбор.

Как заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, Армения испытывает опасения из-за позиции России по поводу вступления Еревана в ЕС. «То, что у России есть определенные опасения, — это факт. То, что у нас также есть определенные опасения относительно позиции России, — это факт», — сказал политик.

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