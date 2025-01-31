Боец ВС России вызвал огонь украинского танка на себя для спасения сослуживцев

Боец ВС России Харабуа принял удар танка ВСУ на себя для спасения сослуживцев

Российский боец Владимир Харабуа пожертвовал собой при штурме Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР) для спасения сослуживцев. Об этом рассказал военнослужащий Вооруженных сил России с позывным Бой, передает Russia Today.

По его словам, 16 января 2024 года российские подразделения находились на подступах к населенному пункту. Они услышали по рации ВСУ сообщение о выходе танка Вооруженных сил Украины. Тогда командир штурмовой роты Харабуа отправился на возвышенность, приказав остальным быть внизу.

«Он всех нас закрыл собой. Нас было три штурмовые группы, группа эвакуации, минометный расчет. Весь удар принял на себя», — добавил Бой.

Ранее сообщалось, что российский военный инженер Евгений Кочергин в зоне проведения специальной военной операции убедил сослуживцев оставить позиции. После этого он вызвал огонь на себя, таким образом он спас целое подразделение.