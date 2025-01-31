Бундестаг отклонил законопроект по ужесточению миграционной политики

Бундестаг отклонил законопроект об ужесточении миграционного законодательства

Бундестаг отклонил законопроект Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) об ужесточении миграционного законодательства. Трансляция голосования велась на YouTube-канале парламента Германии.

Против ужесточения миграционной политики в ФРГ проголосовали 350 депутатов, в поддержку выдвинутой инициативы — 338, еще пять депутатов воздержались.

29 января в бундестаге прошли дебаты по вопросу миграционной политики и предоставления убежища. За предложение оппозиционного блока ХДС/ХСС проголосовало большинство депутатов. План кандидата в канцлеры Фридриха Мерца включает пять пунктов по ужесточению миграционной политики ФРГ. В частности, документ содержит призыв ввести постоянный контроль на границах Германии, а также отказывать во въезде тем, у кого нет разрешения на пребывание в стране.