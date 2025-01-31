Бундестаг проголосовал за прояснение вопроса о помощи Украине

Бундестаг проголосовал за прояснение вопроса о помощи ВСУ на 3 миллиарда евро

Бундестаг проголосовал за предложение Свободной демократической партии Германии (СвДП) по прояснению бюджетных вопросов в связи с выделением помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) на 3 миллиарда евро. Об этом сообщила председатель немецкого парламента Бербель Бас, ее цитирут РИА Новости.

«Парламент призывает федеральное правительство срочно направить в бюджетный комитет бундестага докладную записку в связи с дополнительными расходами в размере до 3 миллиардов евро с целью обеспечить дальнейшие меры поддержки Украины», — говорится в тексте законопроекта, поддержанного большинством парламентариев.

Ранее Глава МИД Германии Анналена Бербок раскритиковала власти страны за нерешительность в помощи Украине. По ее словам, немецкие политики не хотят взять на себя реальную ответственность за обеспечение мира и свободы в Европе.