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20:17, 31 января 2025Из жизни

Бывший дом певицы Адель не смогли продать из-за призраков

Бывший дом британской певицы Адель перестроят из-за призраков
Антонина Черташ
Антонина Черташ
Адель

Адель. Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Британская певица Адель упомянула о живущих в ее доме призраках, что сделало его непригодным для продажи. Об этом пишет The Guardian.

В 2012 году Адель арендовала уединенный особняк Lock House и прилегающий к нему участок в три гектара в графстве Сассекс. Певица прожила в историческом доме, построенном в начале XX века и позже ставшим женским монастырем, всего полгода, а затем съехала. Однако за свое недолгое пребывание в доме она успела назвать его «пугающим» в разговоре с командой телеканала CBS. А несколько британских таблоидов впоследствии писали, что Адель прямо жаловалась на обитающих в особняке призраков.

За Lock House закрепилась репутация дома, в котором завелись призраки. Нынешний владелец купил особняк в 2003 году и сделал из него настоящую элитную недвижимость. Он выставил его на продажу незадолго до аренды Адель. Однако после ее отъезда прошло уже 13 лет, а новый хозяин так и не нашелся. Несмотря на усилия риелторов, потенциальные покупатели отказываются рассматривать дом в качестве будущего жилья из-за призраков.

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Единственное предложение было сделано в 2020 году, но сделка сорвалась, потому что заинтересовавшееся домом лицо также узнало о привидениях из комментариев Адель. Теперь владелец планирует перестроить особняк и разделить его на секции, чтобы их можно было продать по частям. Он уже подал заявку на перепланировку исторического здания.

Ранее сообщалось, что в американском штате Род-Айленд из-за жалоб призрака уволили сотрудника знаменитого дома с привидениями. Якобы призрак рассказал владелице дома, что мужчина украл около трех тысяч долларов.

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