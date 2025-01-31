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15:07, 31 января 2025Интернет и СМИ

Бывший коллега Лазаревой по телешоу словами «горькая история» высказался о ней

Актер Бочаров выразил сожаление по поводу политической позиции Лазаревой
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: @lazarevatut

Известный российский актер и шоумен Андрей Бочаров выразил сожаление по поводу политической позиции его бывшей коллеги по телешоу «О.С.П.-студия» и сериалу «33 квадратных метра» Татьяны Лазаревой (признана Минюстом РФ иноагентом; внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом он высказался, беседуя с предпринимателем и блогером Андреем Третьяковым, видео вышло во «ВКонтакте».

Бочаров отметил, что знаком с Лазаревой с 1983 года. «Для меня, честно говоря, это довольно горькая история, я тут вообще ничему не радуюсь, потому что она человек-то хороший, но каким-то образом получилось так, что она за другую команду, ляпнула что-то», — сказал он.

При этом актер добавил, что в прошлом Лазарева и ее супруг комик Михаил Шац (внесен Минюстом в реестр иноагентов) относились к политике с долей скептицизма.

Ранее Бочаров сравнил российское и американское телевидение. В частности, он похвалил развлекательные информационные шоу, которые показывают на американском телевидении по вечерам, и отметил, что в России бы не помешали подобные передачи.

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