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21:01, 31 января 2025Экономика

Дачников призвали прогонять слизней с участка зубным порошком

«БелНовости»: Избавиться от слизней на участке удастся с помощью зубного порошка
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Patric Froidevaux/ Shutterstock / Fotodom  

Избавиться от слизней на участке удастся с помощью зубного порошка. Прогонять незваных гостей с участка таким способом призвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты предложили смешать в равных долях зубной порошок, молотые яичную скорлупу и перец и горчичный порошок. Смесь посыпать вокруг грядок, чтобы слизни не могли подступиться к растениям. Помимо этого, сами посадки (например, капусту) можно обработать раствором мятной зубной пасты — для его приготовления понадобится растворить 50 граммов средства в 10 литрах воды, дать настояться несколько часов, после чего опрыскать растения. Эксперты пояснили, что благодаря специфическому запаху и компонентам, входящим в состав пасты, вредители не захотят приближаться к посадкам.

Помимо этого, зубную пасту, рассказали специалисты, можно использовать в качестве средства от фитофторы. Для его приготовления потребуется растворить тюбик зубной пасты в двух литрах теплой воды, после чего разбавить еще 10 литрами воды и опрыскать томаты.

Ранее эксперты «БелНовостей» посоветовали «посолить» одуванчики на участке, чтобы избавиться от них.

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