Дмитрий Нагиев стал мемом в социальных сетях

Видео с молодым Дмитрием Нагиевым на шоу Меньшовой стало вирусным в соцсетях

Архивное видео с молодым Дмитрием Нагиевым, который дает интервью Юлии Меньшовой, завирусилось в социальной сети TikTok. Внимание на мемы с участием звезды сериала «Осторожно, модерн!» обратил портал «Сплетник».

Под видео с отрывками из телешоу начала двухтысячных пользователи оставляют восторженные комментарии, делая комплименты спортивной форме и внешности 35-летнего Нагиева. Некоторые назвали вид Нагиева воплощением словосочетания «секс-символ» и отметили, что он открыто флиртует с Меньшовой, которая берет интервью.

Дмитрий Нагиев стал известен в девяностых, благодаря своим ярким комедийным ролям, в частности, в шоу «Осторожно, модерн!». Позже он стал играть и в драматических ролях, например, исполнил главную роль в фильме Сарика Андреасяна «Непрощенный». В 2024 году артист появился в главной роли в новогодней комедии «Елки 11».

Ранее стало известно, что Дмитрий Нагиев заявил о нежелании работать с делящими детей коллегами.