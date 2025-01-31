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13:52, 31 января 2025Силовые структуры

Драка за еду безработного россиянина и курьера попала на видео

МВД показало видео драки курьера и безработного за еду в Нижнем Новгороде
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Драка 21-летнего курьера и 26-летнего безработного за еду в Нижнем Новгороде попала на видео. Запись «Ленте.ру» предоставили в региональном управлении МВД России.

На кадрах видно, как мужчины лежат на земле и безработный пытается ударить курьера ногой, в то время как тот — увернуться. Доставщику удалось дать отпор напавшему, после чего тот скрылся.

О нападении мужчины на курьера стало известно 31 января. Сообщалось, что он попытался отобрать продукты. Мужчину вскоре задержали, возбуждено уголовное дело.

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