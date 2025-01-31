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18:37, 31 января 2025Мир

Двоюродного брата Башара Асада задержали

Syria TV: Власти Сирии задержали двоюродного брата Башара Асада
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Сирийские власти задержали двоюродного брата бывшего президента страны Башара Асада по материнской линии Атефа Наджиба, занимавшего пост главы управления политической безопасности в провинции Дераа. Об этом сообщает Syria TV.

«Силы безопасности арестовали бригадного генерала Атефа Наджиба, бывшего главу Управления политической безопасности в Дараа, которого обвиняют в совершении серьезных нарушений в отношении детей», — передает телеканал.

В декабре 2024 года родственников Башара Асада задержали службы безопасности Ливана при попытке покинуть страну.

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