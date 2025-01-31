Джигурда назвал достойной наградой признание его угрозой безопасности Украины

Заслуженный артист России Никита Джигурда назвал достойной наградой присвоение ему статуса угрозы национальной безопасности Украины. Его комментарий приводит новостной портал MK.RU.

Джигурда пояснил, что был рожден в Советской Украине, «а не на бандеровской окраине». Артист заявил, что сделал свой выбор еще в 2014 году, открыто заявив о поддержке России.

«Меня внесли в список «Миротворца» и исключили из союза кинематографистов Украины. С тех пор я семь раз побывал в Донбассе. Я привозил туда гуманитарную помощь и выступал на передовой и в тылу», — добавил Никита.

Включение в список знаменитостей, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины, Джигурда счел достойной наградой. «Это подтверждает мою значимость как творческого человека, который выступает за мировые ценности русской культуры и освобождение от людоедского бандеровского режима проданной англосаксам Украины», — убежден он.

Ранее стало известно, что Минкульт Украины признал Никиту Джигурду угрозой национальной безопасности. Решение мотивировано тем, что артист выступал с концертами и передавал гуманитарную помощь российским военным в зоне специальной военной операции в 2023-2024 годах.