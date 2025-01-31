Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:53, 31 января 2025Культура

Джигурда эмоционально отреагировал на санкции со стороны Украины

Джигурда назвал достойной наградой признание его угрозой безопасности Украины
Ольга Коровина

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Заслуженный артист России Никита Джигурда назвал достойной наградой присвоение ему статуса угрозы национальной безопасности Украины. Его комментарий приводит новостной портал MK.RU.

Джигурда пояснил, что был рожден в Советской Украине, «а не на бандеровской окраине». Артист заявил, что сделал свой выбор еще в 2014 году, открыто заявив о поддержке России.

«Меня внесли в список «Миротворца» и исключили из союза кинематографистов Украины. С тех пор я семь раз побывал в Донбассе. Я привозил туда гуманитарную помощь и выступал на передовой и в тылу», — добавил Никита.

Включение в список знаменитостей, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины, Джигурда счел достойной наградой. «Это подтверждает мою значимость как творческого человека, который выступает за мировые ценности русской культуры и освобождение от людоедского бандеровского режима проданной англосаксам Украины», — убежден он.

Ранее стало известно, что Минкульт Украины признал Никиту Джигурду угрозой национальной безопасности. Решение мотивировано тем, что артист выступал с концертами и передавал гуманитарную помощь российским военным в зоне специальной военной операции в 2023-2024 годах.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США за сутки до катастрофы с фигуристами могла произойти еще одна трагедия. Почему вертолет пытался столкнуться с самолетом?

      В Москве 11-летняя внучка расправилась с бабушкой из-за запрета пойти на прогулку

      В российском регионе осудили мужчину за расправу над беременной 21 год назад

      Жители российского города массово отравились шаурмой из киоска рэпера

      Врачи оценили метод Дженнифер Энистон облегчить проявления менопаузы

      Абсолютное большинство немцев выступило за сокращение приема беженцев в Германию

      Arianespace заключил контракты на три пуска Ariane 6

      В Курской области взломали телефон «двухсотого» ВСУ и посмотрели его запросы в поисковике

      В Турции подсчитали объемы российского импорта

      В Раде раскритиковали Зеленского за слова о Байдене

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше