Джигурда посчитал наградой санкции со стороны Украины против него

Джигурда назвал наградой включение себя в список угроз безопасности Украины

Российский артист Никита Джигурда в беседе с РИА Новости назвал свое включение в список угроз безопасности Украины наградой и признанием заслуг.

«Я считаю достойной наградой, которая подтверждает мою значимость как творческого человека, выступающего за мировые ценности русской культуры и освобождение от людоедского бандеровского режима», — заявил Джигурда.

Артист считает, что он в хорошем списке и «награда нашла героя».

Ранее стало известно, что Минкульт Украины признал Никиту Джигурду угрозой национальной безопасности. Решение мотивировано тем, что артист выступал с концертами и передавал гуманитарную помощь российским военным в зоне специальной военной операции в 2023-2024 годах.