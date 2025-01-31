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22:57, 31 января 2025Культура

Джигурда посчитал наградой санкции со стороны Украины против него

Джигурда назвал наградой включение себя в список угроз безопасности Украины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Российский артист Никита Джигурда в беседе с РИА Новости назвал свое включение в список угроз безопасности Украины наградой и признанием заслуг.

«Я считаю достойной наградой, которая подтверждает мою значимость как творческого человека, выступающего за мировые ценности русской культуры и освобождение от людоедского бандеровского режима», — заявил Джигурда.

Артист считает, что он в хорошем списке и «награда нашла героя».

Ранее стало известно, что Минкульт Украины признал Никиту Джигурду угрозой национальной безопасности. Решение мотивировано тем, что артист выступал с концертами и передавал гуманитарную помощь российским военным в зоне специальной военной операции в 2023-2024 годах.

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