Глава Пентагона распорядился создать группу по искоренению политики разнообразия

Defense One: Глава Пентагона создает группу по искоренению политики разнообразия

Глава Пентагона Пит Хегсет создает специальную группу по искоренению политики разнообразия, равенства и инклюзивности внутри ведомства. Об этом сообщает Defense One со ссылкой на служебную записку.

Согласно документу, шеф Пентагона распорядился создать Целевую группу по восстановлению боеспособности Вооруженных сил США, задачей которой станет обеспечение работы ведомства «над предоставлением военнослужащим равных возможностей на основе заслуг, без оглядки на расовую принадлежность».

В служебной записке отмечается, что группа должна гарантировать, что ведомство не принимает во внимание пол, расу или этническую принадлежность при рассмотрении кандидатур на повышение, командование или выполнение особых задач.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что администрация бывшего американского лидера Джо Байдена и политика разнообразия, равенства и инклюзивности «довели до ручки» состояние гражданской авиации и ослабили безопасность полетов. Он признал, что у него «нет прямых доказательств вины» бывшей американской администрации, но указал на то, что полагается на «здравый смысл».