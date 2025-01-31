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08:49, 31 января 2025Мир

Трамп обвинил администрацию Байдена «в доведении до ручки» гражданской авиации

Трамп обвинил Байдена и политику инклюзивности в ослаблении безопасности полетов
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Администрация бывшего американского лидера Джо Байдена и политика разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) «довели до ручки» состояние гражданской авиации и ослабили безопасность полетов. Об этом завял президент США Дональд Трамп, его слова передает The New York Times (NYT).

«Департамент транспорта — это правительственное агентство, которое ответственно за регулирование законодательства гражданской авиации, оно насчитывает 45 000 человек, и оно же довел его до ручки своим многообразием», — высказался политик, говоря о министре транспорта при Байдене Пите Буттиджиче.

Трамп также признал, что у него «нет прямых доказательств вины» бывшей американской администрации, но указал на то, что полагается на «здравый смысл». Он предположил, что попытки нанять больше людей с ограниченными возможностями и диверсифицировать ряды Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) стали причиной авиакатастрофы.

Ранее Трамп предположил, что очки ночного видения могли «исказить» видимость экипажа военного вертолета перед столкновением с пассажирским самолетом в небе над Вашингтоном. При этом американский лидер отметил, что военный вертолет оказался в неверном месте в неверное время.

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