Главу Федерации фигурного катания Москвы обвинили в мошенничестве и заочно арестовали

Главу Федерации фигурного катания Москвы Абдурахманова обвинили в мошенничестве

Суд выдал санкцию на заочный арест главы Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ) Антона Абдурахманова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает Baza.

Решение принято в отсутствие подсудимого, так как он уехал из России перед возбуждением уголовного дела против него по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

В Мещанском суде Москвы подтвердили «Ленте.ру» факт вынесения решения о заочном аресте Абдурахманова в качестве председателя совета директоров компании «Бамстройпуть» по делу о хищении денежных средств при заключении госконтрактов. Ему вменяется три преступных эпизода. Гендиректору этой организации Игорю Тушкевичу также заочно избрана мера пресечения.

О том, что Абдурахманов покинул страну, сообщалось 20 января. Тогда причины его отъезда назывались юридическими. Федерация решает вопрос об избрании нового президента.

Абдурахманов возглавляет ФФКМ с 2022 года. До него пост с 2005 года занимала Ирина Рабер.