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23:04, 20 января 2025Спорт

Глава Федерации фигурного катания Москвы покинул Россию

Глава Федерации фигурного катания Москвы Антон Абдурахманов покинул Россию
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: сайт ФФКМ

Президент Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ) Антон Абдурахманов покинул Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, Абдурахманов уехал из Москвы несколько месяцев назад. Отмечается, что отъезд произошел по юридическим причинам. В данный момент ФФКМ решает вопрос о сроках нового президента.

Абдурахманов возглавляет ФФКМ с 2022 года. До него пост с 2005 года занимала Ирина Рабер.

10 января 2023 года российский фигурист Михаил Назарычев рассказал, что уехал из России из-за сложной политической обстановки. Он добавил, что уровень жизни в США кардинально отличается от российского уровня, описав его словами «Россия даже рядом не стояла».

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