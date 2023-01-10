Уехавший из России в США фигурист сравнил уровень жизни в странах

Фигурист Михаил Назарычев оценил уровень жизни в США словами «Россия рядом не стояла»

Фигурист Михаил Назарычев, переехавший из Перми в Майами, сравнил жизнь в России и США. Его слова приводит Metaratings.

«Уровень жизни отличается в корне. Россия даже рядом не стояла. Тут даже правильнее будет сказать вся оставшаяся часть России, кроме Москвы», — оценил ситуацию спортсмен.

Назарычев рассказал, что отправился в США из-за сложной политической обстановки. «Я перестал чувствовать себя в безопасности в своей стране и задумался, какие варианты можно найти для безопасности, для нормальной жизни. Мне удалось найти вот такой вариант», — пояснил он. Фигурист взял паузу в соревнованиях для смены гражданства, позднее он планирует продолжить карьеру.

21-летний Назарычев — бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров 2020 года в соревновании спортивных пар. Вместе с партнершей Юлией Артемьевой вошел в число запасных сборной России на Олимпийские игры-2022. Дуэт распался в июне 2022-го.

19 сентября прошлого года генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган, ныне временно исполняющий обязанности президента организации, рассказал, что с мая 2021-го поступило 19 заявок от фигуристов, желающих сменить флаг. Он подчеркнул, что члены сборных страны не намерены менять спортивное гражданство.