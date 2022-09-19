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В ФФККР прокомментировали смену спортивного гражданства российскими фигуристами

В ФФККР заявили, что члены сборных России не намерены менять спортивное гражданство

Фото: Sanit Fuangnakhon / Shutterstock

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) прокомментировали смену спортивного гражданства отечественными атлетами. Слова генерального директора организации Александра Когана приводит ТАСС.

Коган рассказал, что с мая 2021 года в федерацию поступило 19 заявок от желающих выступать за другие страны фигуристов. «В декабре мы дали разрешение 12 спортсменам на переход, из них восемь или девять — дети, которые родились, катаются и живут за рубежом», — объяснил глава ФФККР. Он подчеркнул, что члены сборных России не намерены менять спортивное гражданство.

Ранее сообщалось, что ФФККР в декабре рассмотрит еще семь заявок от россиян на смену спортивного гражданства. Имена фигуристов не разглашаются.

7 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на конгрессе организации принял решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Оно будет действовать до дальнейшего особого уведомления.

Дарья Коршунова
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