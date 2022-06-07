Международный союз конькобежцев продлил отстранение россиян до дальнейшего уведомления

Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Об этом сообщает РИА Новости.

Санкции также касаются представителей Белоруссии. Генеральный директор ISU Фреди Шмид заявил, что отстранение будет действовать до дальнейшего особого уведомления совета либо конгресса организации.

6 июня стало известно, что делегатов из России и Белоруссии допустили до участия в конгрессе ISU, который проходит на Пхукете, и до выборов на руководящие посты в организации. Решение было принято путем тайного голосования. За отстранение делегатов от конгресса выступили 48 человек, против — 55 человек, еще 13 воздержались.

1 марта ISU запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций спортсмены в 2022 году не смогли принять участие во взрослом чемпионате мира, а также в юниорском первенстве мира.