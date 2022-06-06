В ISU проголосовали против отстранения России от конгресса организации

В ISU проголосовали за участие российских делегатов в конгрессе и выборах организации

Делегатов России и Белоруссии допустили до участия в конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) и до выборов на руководящие посты в организации. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение было принято путем тайного голосования. За отстранение делегатов от конгресса выступили 48 человек, против — 55 человек, еще 13 воздержались. Вопрос о недопуске представителей двух стран был вынесен на обсуждение представителем Украины.

Ранее в совете ISU выступили против отстранения России и Белоруссии от конгресса организации. Это объяснили нежеланием федерации оказаться в ситуации, при которой все принятые на конгрессе решения признают нелегитимными — это произошло бы в случае удовлетворения Спортивным арбитражным судом (CAS) апелляции российской стороны на возможное отстранение.

Конгресс начал работу 6 июня на Пхукете. В числе вопросов, которые будут обсуждаться делегатами, — поднятие возрастного ценза в фигурном катании.