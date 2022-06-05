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Международный союз конькобежцев допустит россиян до конгресса организации

Международный союз конькобежцев допустит россиян и белорусов до конгресса организации

Фото: Matthew Fournier / Unsplash

Международный союз конькобежцев (ISU) допустит представителей России и Белоруссии до участия в конгрессе организации. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Такое решение принято в связи с нежеланием ISU оказаться в ситуации, при которой все принятые на конгрессе решения признают нелегитимными — это произошло бы в случае удовлетворения Спортивным арбитражным судом (CAS) апелляции российской стороны на возможное отстранение.

На конгрессе, который начнет работу 6 июня на Пхукете, россияне и белорусы смогут участвовать в выборах в руководящие органы. Представителям стран также разрешат проголосовать по вопросу поднятия возрастного ценза в фигурном катании.

Ранее ISU выступил с инициативой разрешить спортсменам участвовать во взрослых соревнованиях с 17 лет. Сейчас допускают до турниров фигуристов с 15-летнего возраста.

Алексей Гусев
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