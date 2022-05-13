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Спорт

ISU объяснил необходимость поднятия возрастного ценза в фигурном катании

В ISU заявили о необходимости поднятия возрастного ценза в фигурном катании до 17 лет

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Международный союз конькобежцев (ISU) на своем сайте опубликовал исследование, в котором объяснил необходимость поднятия возрастного ценза в фигурном катании.

Специалисты пришли к выводу, что допуск юных спортсменов к взрослым соревнованиям может подвергнуть их нагрузкам, несовместимым с уровнем их физического и психологического развития. В ISU также заявили, что выступления на взрослом уровне могут мешать обучению в школе и общению со сверстниками.

По мнению специалистов, поднятие возрастного ценза с 15 до 17 лет также может снизить риск получения спортсменами серьезных травм. Это касается и тренировочного процесса, и соревнований.

Вопрос о поднятии возрастного ценза рассмотрят в июне этого года на конгрессе ISU. Если инициатива будет одобрена, то новые правила вступят в силу в сезоне-2023/2024.

Алексей Гусев
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