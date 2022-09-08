Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Фенербахче
Сегодня
19:45 (Мск)
Динамо К
Лига Европы|Группа B. 1-й тур
ХИК
Сегодня
19:45 (Мск)
Бетис
Лига Европы|Группа C. 1-й тур
Манчестер Юнайтед
Сегодня
22:00 (Мск)
Реал Сосьедад
Лига Европы|Группа E. 1-й тур
Црвена Звезда
Сегодня
22:00 (Мск)
Монако
Лига Европы|Группа H. 1-й тур
Ференцварош
Сегодня
22:00 (Мск)
Трабзонспор
Лига Европы|Группа H. 1-й тур
Спорт

Федерация рассмотрит заявки на смену гражданства от российских фигуристов

ФФККР рассмотрит в декабре семь заявок от фигуристов на смену спортивного гражданства

Фото: LOGAN WEAVER | @LGNWVR / Unsplash

Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) рассмотрит еще семь заявок от россиян на смену спортивного гражданства. Об этом сообщает ТАСС.

«Две трети из поступивших запросов были поданы вовремя, мы их удовлетворили. Еще семь мы рассмотрим на декабрьском исполкоме», — рассказали в пресс-службе организации. Имена спортсменов пока не разглашаются.

Генеральный директор ФФККР Александр Коган добавил, что четыре фигуриста, ранее сменившие флаг, вернулись в Россию в этом году. Это Анастасия Кобзарева (Бельгия), Андрей Какараза (Германия), Александра Любимова (Грузия) и Арина Панфилова (Германия).

Ранее российские фигуристки Мария Дмитриева, Ульяна Ширяева и Инга Гургенидзе приняли решение выступать за другие страны. Дмитриева будет кататься за сборную Израиля, Ширяева — за Канаду, Гургенидзе — за Грузию.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
К заболевшей королеве Елизавете II выехали все ее дети
Помощник Путина раскритиковал юань
Названа модная замена плащу на осень
Прошедшее лето стало самым жарким в истории Европы
В Госдуме предупредили о последствиях для стран Балтии из-за решения по визам
Политолог заявила о росте пророссийского курса в Запорожье и на Херсонщине
Причиной взрыва в жилом доме в Москве стала попытка самоубийства жильца
Раскрыта стоимость туров по самым желанным направлениям России
Мишустин рассказал об адаптации экономики России к разрушительным санкциям
Полицейские задержали россиянина за убийство знакомого карандашом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.