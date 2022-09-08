Федерация рассмотрит заявки на смену гражданства от российских фигуристов

ФФККР рассмотрит в декабре семь заявок от фигуристов на смену спортивного гражданства

Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) рассмотрит еще семь заявок от россиян на смену спортивного гражданства. Об этом сообщает ТАСС.

«Две трети из поступивших запросов были поданы вовремя, мы их удовлетворили. Еще семь мы рассмотрим на декабрьском исполкоме», — рассказали в пресс-службе организации. Имена спортсменов пока не разглашаются.

Генеральный директор ФФККР Александр Коган добавил, что четыре фигуриста, ранее сменившие флаг, вернулись в Россию в этом году. Это Анастасия Кобзарева (Бельгия), Андрей Какараза (Германия), Александра Любимова (Грузия) и Арина Панфилова (Германия).

Ранее российские фигуристки Мария Дмитриева, Ульяна Ширяева и Инга Гургенидзе приняли решение выступать за другие страны. Дмитриева будет кататься за сборную Израиля, Ширяева — за Канаду, Гургенидзе — за Грузию.