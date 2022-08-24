14-летняя российская фигуристка решила сменить спортивное гражданство

14-летняя российская фигуристка Мария Дмитриева перейдет в сборную Израиля

Российская фигуристка Мария Дмитриева решила сменить спортивное гражданство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

14-летняя спортсменка планирует выступать за сборную Израиля. В Федерации фигурного катания этой страны подтвердили, что переход находится в стадии оформления. В разное время Дмитриева, владеющая тройным акселем, тренировалась в под руководством Алины Писаренко, Алексея Мишина и Сергея Розанова.

В прошлом сезоне Дмитриева заняла восьмое место на первенстве Санкт-Петербурга среди девушек старшего возраста. Также на ее счету седьмое место на этапе юниорского Кубка России в Йошкар-Оле. На первенстве страны в 2021 году спортсменка заняла 22-е место.

19 августа стало известно, что 15-летняя Ульяна Ширяева будет выступать за сборную Канады. Тогда отмечалось, что спортсменка переехала в Канаду и допущена к региональным соревнованиям.

7 июня ISU на конгрессе организации принял решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Оно будет действовать до дальнейшего особого уведомления.