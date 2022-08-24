Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
ПСВ Эйндховен
Сегодня
22:00 (Мск)
Рейнджерс
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 2-й матч
Динамо З
Сегодня
22:00 (Мск)
Будё-Глимт
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 2-й матч
Трабзонспор
Сегодня
22:00 (Мск)
Копенгаген
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 2-й матч
Фенербахче
Завтра
20:00 (Мск)
Аустрия В
Лига Европы|Раунд плей-офф. 2-й матч
Спорт

14-летняя российская фигуристка решила сменить спортивное гражданство

14-летняя российская фигуристка Мария Дмитриева перейдет в сборную Израиля
Мария Дмитриева

Мария Дмитриева. Кадр: Figure Skating Videos / YouTube

Российская фигуристка Мария Дмитриева решила сменить спортивное гражданство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

14-летняя спортсменка планирует выступать за сборную Израиля. В Федерации фигурного катания этой страны подтвердили, что переход находится в стадии оформления. В разное время Дмитриева, владеющая тройным акселем, тренировалась в под руководством Алины Писаренко, Алексея Мишина и Сергея Розанова.

В прошлом сезоне Дмитриева заняла восьмое место на первенстве Санкт-Петербурга среди девушек старшего возраста. Также на ее счету седьмое место на этапе юниорского Кубка России в Йошкар-Оле. На первенстве страны в 2021 году спортсменка заняла 22-е место.

19 августа стало известно, что 15-летняя Ульяна Ширяева будет выступать за сборную Канады. Тогда отмечалось, что спортсменка переехала в Канаду и допущена к региональным соревнованиям.

7 июня ISU на конгрессе организации принял решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Оно будет действовать до дальнейшего особого уведомления.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
В Совфеде ответили на призыв Латвии изолировать часть русского общества
Женщина утонула в бассейне отеля во время прямого эфира с подписчиками
Меган Маркл показала лицо без макияжа
Бывший премьер-министр Малайзии получил 12 лет тюрьмы
Посольство России направило ноту протеста в МИД Латвии из-за сноса памятника
14-летняя российская фигуристка решила сменить спортивное гражданство
Ведущий «Дома-2» высказался о найденной мертвой звезде шоу
Конфликт между депутатами в российском городе попал на видео
Американский военный обвинил страны Запада и Киев в высокомерии
Психолог назвала эффективные способы повысить уверенность в себе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.