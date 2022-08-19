Российская фигуристка перейдет в сборную Канады

Российская фигуристка Ульяна Ширяева перейдет в сборную Канады

Российская фигуристка Ульяна Ширяева перейдет в сборную Канады. Об этом сообщает BIV.

По информации источника, 15-летняя спортсменка переехала в Канаду и допущена к региональным соревнованиям, но пока ждет разрешения на переход от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Директор Федерации фигурного катания Канады подчеркнул, что участие россиянки в местных турнирах не нарушает запрета Международного союза конькобежцев (ISU).

В 2021 году Ширяева завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка России среди юниоров. В 2022-м она стала 11-й на первенстве России среди юниоров. Бывший тренер спортсменки Алексей Василевский рассказал, что фигуристка почти владеет двумя четверными прыжками и тройным акселем.

7 июня ISU на конгрессе организации приняли решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Оно будет действовать до дальнейшего особого уведомления.