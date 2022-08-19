Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Крылья Советов
Сегодня
19:00 (Мск)
Факел
Россия - Премьер-Лига|6-й тур
Боруссия М
Сегодня
21:30 (Мск)
Герта
Германия - Бундеслига|3-й тур
Лион
Сегодня
22:00 (Мск)
Труа
Франция - Лига 1|3-й тур
Севилья
Сегодня
23:00 (Мск)
Вальядолид
Испания - Примера|2-й тур
Спорт

Российская фигуристка перейдет в сборную Канады

Российская фигуристка Ульяна Ширяева перейдет в сборную Канады

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Российская фигуристка Ульяна Ширяева перейдет в сборную Канады. Об этом сообщает BIV.

По информации источника, 15-летняя спортсменка переехала в Канаду и допущена к региональным соревнованиям, но пока ждет разрешения на переход от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Директор Федерации фигурного катания Канады подчеркнул, что участие россиянки в местных турнирах не нарушает запрета Международного союза конькобежцев (ISU).

В 2021 году Ширяева завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка России среди юниоров. В 2022-м она стала 11-й на первенстве России среди юниоров. Бывший тренер спортсменки Алексей Василевский рассказал, что фигуристка почти владеет двумя четверными прыжками и тройным акселем.

7 июня ISU на конгрессе организации приняли решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Оно будет действовать до дальнейшего особого уведомления.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Минобороны отчиталось об уничтожении бойцов «Азова» и «Айдара»
Генпрокуратура вернула в СКР дело убитого дочерями за насилие отца Хачатуряна
Обнаружено крупнейшее в Европе древнее сооружение
МИД назвал гарантию недопущения «второго Чернобыля» на Украине
Минобороны заявило о расстреле бойцами «Кракена» бежавших с поля боя солдат ВСУ
Зеленский решил ускорить приватизацию на Украине
Машков высказался об уезжающих из России
В России рассказали о сценарии запуска «Северного потока-2»
Минобороны заявило об уничтожении более 100 бойцов ВСУ под Харьковом
Минобороны отчиталось о перехвате «Точки-У» и снарядов HIMARS
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.