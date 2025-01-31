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07:01, 31 января 2025Ценности

Гоар Аветисян в откровенном наряде станцевала перед камерой

Визажист Гоар Аветисян в бюстгальтере и юбке станцевала перед камерой
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @goar_avetisyan

Популярная визажистка Гоар Аветисян в откровенном образе станцевала перед камерой. Соответствующее видео появилось в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 12,3 миллиона подписчиков.

В начале ролика 31-летняя сетевая знаменитость предстала в розовой оверсайз-футболке и штанах в тон, а также с пучком на голове. Затем она двигалась под музыку в наряде для восточных танцев. Инфлюэнсерша надела бюстгальтер, пояс и браслеты, украшенные зелеными, желтыми и белыми стразами, и черную юбку с разрезами.

Кроме того, визажистка распустила и уложила волнами волосы и сделала макияж в коричневых тонах.

Ранее в январе Гоар Аветисян также прогулялась по пляжу в полупрозрачном платье.

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