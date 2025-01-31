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19:45, 31 января 2025Экономика

Госдолг Латвии достиг почти половины ВВП

Госдолг Латвии вырос за год на 1,5 млрд евро
Дмитрий Воронин

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Государственный долг Латвии на конец 2024 года вырос почти до половины ВВП и достиг 19 миллиардов евро. Об этом со ссылкой на Минфин этой прибалтийской страны сообщает «Интерфакс».

За год показатель вырос с 43,1 до 47,7 процента ВВП, увеличившись на 1,5 миллиарда евро.

Как объяснили в латвийском ведомстве, соответствующая динамика обусловлена заимствованиями, необходимыми в том числе для погашения дефицита госбюджета, составившего в прошлом году 849,6 миллиона евро, а также долгов страны.

Ранее командующий Национальными вооруженными силами страны Леонид Калниньш заявил, что укрепление восточной границы Латвии (на востоке страна граничит с РФ, на юго-востоке — с Белоруссией) может дать экономическое преимущество территориям, где оно будет проводиться. По словам военачальника, все используемые для работ материалы будут заказаны у местных производителей и «в какой-то степени это скажется на росте числа рабочих мест».

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