Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:07, 14 марта 2024Бывший СССР

В Латвии назвали экономическое преимущество от укрепления границы

Командующий НВС Латвии: укрепление границы даст экономическое преимущество

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Укрепление восточной границы Латвии может дать экономическое преимущество территориям, где оно будет проводиться. Об этом заявил командующий Национальными вооруженными силами (НВС) страны Леонид Калниньш, передает LSM.

«Все материалы, которые нам нужны, будут заказаны у местных производителей. В какой-то степени это скажется на росте числа рабочих мест. Из суммы, выделенной кабинетом министров для выполнения наших задач, большая часть будет потрачена здесь, в Латгалии, чтобы обеспечить изготовление этих материалов», — заявил он.

Материалы по теме:
«Это же боль для нас!» В Прибалтике вновь сносят мемориалы советским воинам. Почему властям так важно избавиться от них?
«Это же боль для нас!»В Прибалтике вновь сносят мемориалы советским воинам. Почему властям так важно избавиться от них?
12 сентября 2022
Германия готовит план на случай конфликта НАТО и России из-за Прибалтики. Насколько вероятно начало новой мировой войны?
Германия готовит план на случай конфликта НАТО и России из-за Прибалтики.Насколько вероятно начало новой мировой войны?
17 января 2024
«Дали час на сборы» Латвия массово высылает из страны русских. Кто уже стал жертвой депортации и что ждет переселенцев?
«Дали час на сборы»Латвия массово высылает из страны русских. Кто уже стал жертвой депортации и что ждет переселенцев?
29 января 2024

При этом Калниньш отметил, что против строительства линии обороны высказывался мэр второго по величине города страны Даугавпилса. В числе последствий милитаризации региона глава города назвал упадок экономики, к которому приведет отпугивание инвесторов.

Командующий НВС также подчеркнул, что Латвия не планирует создавать минные поля на границе с Россией. По его словам, речь идет о строительстве оборонительных сооружений: бетонных кубов, «зубов дракона», металлических ежей и изделий из колючей проволоки.

В январе правительства стран Прибалтики утвердили план строительства линии обороны на границах с Россией и Белоруссией. По планам строительство балтийской линии обороны займет следующее десятилетие.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала в Петербурге членов законспирированной ячейки РДК. Они хотели отправить в зону СВО отравленные продукты

      ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Белгородской области

      Бойцы ВСУ скептически отреагировали на слова Зеленского

      Женщина потеряла 24 килограмма за полгода и раскрыла способ похудения

      Назван источник намеченного роста доходов России от приватизации

      В США указали на недостоверность слов Зеленского об успехах ВСУ

      Алиев оценил позицию Франции по Карабаху

      79-летняя дизайнер снялась без штанов и в откровенной позе для журнала

      Российский защитник оформил хет-трик Горди Хоу в матче НХЛ

      Планировавшие отравить гумпомощь для СВО члены РДК попали на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше