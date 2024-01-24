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15:51, 24 января 2024Бывший СССР

В Латвии назвали срок строительства балтийской линии обороны

Министр обороны Латвии Спрудс: строительство линии обороны займет десятилетие
Андрис Спрудс

Андрис Спрудс. Фото: Alina Smutko / Reuters

Строительство балтийской линии обороны на границе с Россией и Белоруссией займет следующее десятилетие. Такой срок возведения оборонительных сооружений назвал министр обороны Латвии Андрис Спрудс в беседе с журналистами, передает LSM.lv.

«Речь идет о значительных суммах. План рассчитан на несколько лет вперед, где конкретные мероприятия распределены в зависимости от того, как идет реализация плана. В целом мы говорим о десятилетии строительства и укрепления [линии обороны]», — объяснил Спрудс.

Он добавил, что соглашение стран Прибалтики не подразумевает, что все государства начнут и завершат строительство линии синхронно в течение одного дня. Кроме того, правительству Латвии предстоит согласовать возведение оборонительных сооружений с другими национальными проектами.

Ранее обвинение в недоверии союзникам по НАТО из-за строительства линии обороны отвергли в Литве. По словам министра иностранных дел республики Габриэлюса Ландсбергиса, новое соглашение стало политическим посланием Москве.

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      Глеб Палехов
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