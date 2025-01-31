Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:58, 31 января 2025Россия

Хинштейн отреагировал на сообщения о прекращении питания беженцев в Курской области

Хинштейн проверил сообщения о прекращении питания беженцев в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Врио главы Курской области Александр Хинштейн выехал в ПВР «Олимпиец», где якобы перестали кормить беженцев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Накануне получил тревожные сообщения от жителей пункта временного размещения в лагере "Олимпиец" в Курске, что с 31 января их перестают бесплатно кормить. (...) Сам выехал на место, чтобы лично разобраться в ситуации, хотя ответственные лица правительства области и уверяли меня, что все под контролем», — написал чиновник.

Хинштейн пообещал выделить финансирование из резервного фонда области. Также он заверил, что и в «Олимпийце», и в других пунктах временного размещения людей будут обеспечивать питанием.

О прекращении питания в ПВР ранее сообщил курский общественник Валерий Моисеев. Он также добавил, что лишь у единиц жителей ПВР есть возможность готовить самостоятельно на электроплитках, но их использование небезопасно и может привести к пожару.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мужчины сопротивлялись». Стали известны подробности вторжения ВСУ в курское село, с жителями которого жестоко расправились

      В российском регионе задержали собственника кафе за отравление жителей города

      Захарова рассказала о возмущении польских евреев из-за визита Зеленского

      В России началась ревизия танкерного флота

      У директора Росгвардии появился новый заместитель

      В Петербурге закрыли три магазина сети «Светофор»

      Хинштейн отреагировал на сообщения о прекращении питания беженцев в Курской области

      Педагога Диму Зицера признали иноагентом

      Российское посольство понадеялось на оправдательный приговор Тордену

      Озвучена новая версия авиакатастрофы в Вашингтоне

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше