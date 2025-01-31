Хинштейн отреагировал на сообщения о прекращении питания беженцев в Курской области

Хинштейн проверил сообщения о прекращении питания беженцев в Курской области

Врио главы Курской области Александр Хинштейн выехал в ПВР «Олимпиец», где якобы перестали кормить беженцев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Накануне получил тревожные сообщения от жителей пункта временного размещения в лагере "Олимпиец" в Курске, что с 31 января их перестают бесплатно кормить. (...) Сам выехал на место, чтобы лично разобраться в ситуации, хотя ответственные лица правительства области и уверяли меня, что все под контролем», — написал чиновник.

Хинштейн пообещал выделить финансирование из резервного фонда области. Также он заверил, что и в «Олимпийце», и в других пунктах временного размещения людей будут обеспечивать питанием.

О прекращении питания в ПВР ранее сообщил курский общественник Валерий Моисеев. Он также добавил, что лишь у единиц жителей ПВР есть возможность готовить самостоятельно на электроплитках, но их использование небезопасно и может привести к пожару.