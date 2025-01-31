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11:45, 31 января 2025Россия

В Курской области заявили о прекращении выдачи питания части беженцев

Курский общественник Моисеев: ПВР «Олимпиец» прекратит выдачу питания беженцам
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Пункт временного размещения (ПВР) беженцев из приграничных районов Курской области «Олимпиец» прекратит выдачу питания беженцам. Об этом сообщил курский общественник Валерий Моисеев на странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам Моисеева, информацию о прекращении выдачи пищи части вынужденных переселенцев он услышал сначала от самих беженцев, а после эти данные подтвердила администрация ПВР, сославшаяся на крупную задолженность властей перед пунктом.

«Мне пояснили, что имеется большая задолженность до 70 миллионов. Перечислений средств на содержание переселенцев, питание им из регионального МЧС нет, поэтому принято решение прекратить, если завтра (31 января — прим. «Ленты.ру») не перечислят задолженность», — заявил в блоге активист.

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Моисеев добавил, что лишь у единиц жителей ПВР есть возможность готовить самостоятельно на электроплитках, но их использование небезопасно и может привести к пожару.

Ранее курские беженцы заявили об ошибках в российском списке остающихся в Судже людей. Речь идет о списке с 517 пропавшими жителями Курской области, который уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова опубликовала 9 января. Он содержит имена, даты рождения и адреса нахождения людей, по вопросу розыска омбудсмен получила обращения. При этом некоторые пропавшие приведены в списке как чьи-то бабушки и даже просто знакомые. Среди них есть и просто «девочка» 2012 года рождения под номером 99.

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