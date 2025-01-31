Инспекторы ГАИ задержали сбежавшего в самоволку участника СВО

В Петербурге 27-летнего россиянина задержали за самоволку из зоны СВО

В Санкт-Петербурге задержали 27-летнего мужчину, сбежавшего в самоволку из зоны проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Фонтанка.

По данным издания, на Рапищевой улице инспекторы ГАИ остановили Mercedes под управлением жителя Карелии. Молодой человек рассказал, что награжден за участие в СВО, но, когда силовики проверили его, выяснилось, что он находится в федеральном розыске по запросу военной прокуратуры за самовольный отъезд из зоны СВО.

Впервые задержанный попал в поле зрения силовиков в 17 лет, когда получил свой первый срок за избиение человека, применение насилия к представителю власти и ложный донос. В 2022 году он получил новый 11 летний срок за вымогательство и покушение. После этого житель Карелии отправился добровольцем в зону СВО.

Ранее в Магнитогорске военнослужащего приговорили к шести годам колонии за дезертирство.