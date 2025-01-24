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10:08, 24 января 2025Силовые структуры

Российский военный получил срок за самоволку

В Магнитогорске военного приговорили к 6 годам за самовольно продленный отпуск
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Магнитогорске военнослужащего приговорили к шести годам колонии за дезертирство. Об этом в пятницу, 24 января, сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, мобилизованный россиянин проходил службу в одной из воинских частей на территории Донецкой народной республики (ДНР). Молодой человек покинул часть и должен был вернуться обратно в конце апреля 2024 года, но самовольно продлил себе отпуск до сентября, пока его не задержала полиция.

Ранее сотрудника военной прокуратуры арестовали за организацию побегов солдат из зоны СВО.

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