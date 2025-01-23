Сотрудника военной прокуратуры арестовали за организацию побегов солдат из зоны СВО

Суд арестовал на 2 месяца военного прокурора за вывоз дезертиров из зоны СВО

Суд арестовал сотрудника военной прокуратуры за вывоз дезертиров из зоны проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Военный прокурор пробудет под стражей два месяца. По данным следствия, он получил 200 тысяч рублей и вывез из зоны боевых действий уроженца Сочи, решившего дезертировать. Прокурор включил солдата в заявку на выезд из зоны СВО как свидетеля на одном из судебных процессов. В Ростове-на-Дону дезертира встретили родственники.

Пока в деле прокурора один эпизод, но, по сведениям военной контрразведки ФСБ, речь может идти о помощи десяткам дезертирам.

Ранее сообщалось, что Ростовский суд освободил от штрафа главу военного госпиталя из-за поездки на СВО.