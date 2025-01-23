Осужденного в России за взятки главу военного госпиталя освободили от наказания

Ростовский суд освободил от штрафа главу военного госпиталя из-за поездки на СВО

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону освободил от наказания начальника военного госпиталя в Майкопе Владимира Карпова, осужденного за получение взятки от раненого военного. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Его освободили от наказания в виде штрафа условно в связи с отбытием в зону специальной военной операции (СВО). Кроме того, суд отменил назначенную Карпову меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В сентябре 2024 года Краснодарский гарнизонный военный суд приговорил главу военного госпиталя к штрафу в размере 2,5 миллиона рублей, признав его виновным в получении взятки через посредника. Как установил суд, в период с октября 2022 года по март 2023-го Карпов сообщил одному из военных, что тот сможет получить выплату по ранению только при передаче ему одного миллиона рублей в качестве взятки. Потерпевший согласился и отдал деньги.

Ранее бывшего заместителя управления МВД по Кировской области отправили в СИЗО по делу о получении взятки в крупном размере и превышении должностных полномочий.