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19:10, 22 января 2025Силовые структуры

Бывшего замначальника полиции российского региона отправили в СИЗО по делу о взятке

Экс-замначальника МВД Кировской области отправили в СИЗО по делу о взятке
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Бывшего заместителя управления МВД по Кировской области отправили в СИЗО по делу о получении взятки в крупном размере и превышении должностных полномочий. Об этом в среду, 22 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, высокопоставленный полицейский с ноября по декабрь 2023 года получил взятку в виде предоставленного в безвозмездное пользование автомобиля, стоимость аренды которого превысила 700 тысяч рублей. Машина была оформлена в лизинг на подконтрольную взяткодателю фирму.

Также выяснилось, что обвиняемый давал своему подчиненному заведомо незаконное указание принять у сотрудников зачет без фактической сдачи в рамках проведения проверки на профессиональную пригодность. Противоправная деятельность полицейского была пресечена региональным управлением ФСБ.

Ранее сообщалось о завершении расследования уголовного дела бывшего начальника вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика, обвиняемого в получении взятки от гендиректора «Княгинской швейной фабрики» Александра Свистунова.

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