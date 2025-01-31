Известный модный бренд презентовал ботинки с изогнутыми под углом 90 градусов носами

Comme des Garcons презентовал ботинки с носами, изогнутыми под углом 90 градусов

Известный японский бренд Comme des Garcons презентовал ботинки с изогнутыми под углом 90 градусов носами. Соответствующая публикация появилась на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Компания представила необычную обувь, созданную в коллаборации с брендом Kids love gaite, на Неделе моды в Париже. Так, манекенщики прошлись по подиуму в нарядах в армейском стиле и кожаных туфлях и ботинках, носы которых были расположены перпендикулярно подошве.

Пользователи сети оценили дизайн изделий в комментариях. «Это я пытаюсь придержать дверь», «Подходят для выполнения отжиманий», «Мне нравится авангардная обувь, но эта заслуживает тюрьмы», «Как мои ноги чувствуют себя после бега», «Юмор — всегда хорошая идея», — заявили юзеры.

Ранее в январе дизайн босоногой обуви люксового бренда Balenciaga высмеяли в сети.