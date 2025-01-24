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13:48, 24 января 2025Ценности

Босоногую обувь бренда Balenciaga высмеяли в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Balenciaga

Дизайн босоногой обуви люксового бренда Balenciaga высмеяли в сети. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Речь идет о модели Zero, которая оголяет обувь из-за формы в виде стельки. Новая пара, которая еще недоступна для покупки, оформлена небольшим каблуком и деталью, защищающей большой палец. На данный момент стоимость обуви не раскрывается, однако известно, что она скоро поступит в продажу.

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Пользователи сети не оценили дизайн обуви, о чем написали в многочисленных постах в соцсетях. «Ужасный дизайн», «В них опасно ходить по улице», «До этого я их не видел. Хотел бы я вернуться в то время, когда не наткнулся на это фото», «Такое ощущение, что кто-то купил 3D-принтер и начал баловаться с ним», «Выглядят тупо», — высказывались потенциальные покупатели.

В июне бренд Balenciaga также представил кроссовки, прибавляющие 16 сантиметров к росту.

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