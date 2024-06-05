Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:32, 5 июня 2024Ценности

Balenciaga представил прибавляющие 16 сантиметров к росту кроссовки

Бренд Balenciaga представил прибавляющие 16 сантиметров к росту кроссовки

Фото: Balenciaga

Французский бренд Balenciaga представил массивные кроссовки, которые сразу стали предметом обсуждений в сети. Соответствующий материал публикует Hypebeast.

Люксовая марка показала кроссовки, подошва которых прибавляет почти 16 сантиметров к росту. Стоимость обуви, которая попала в новую коллекцию модного дома, неизвестна. При этом отмечается, что на данный момент в ассортименте Balenciaga уже есть подобные кроссовки с меньшей платформой.

Материалы по теме:
Краденый мир Почему модные дизайнеры все чаще воруют идеи друг у друга
Краденый мирПочему модные дизайнеры все чаще воруют идеи друг у друга
18 марта 2019
«Буквы перепутаны, зато цена не кусается» Почему россияне скупают дорогие подделки люксовых брендов и не стыдятся этого
«Буквы перепутаны, зато цена не кусается»Почему россияне скупают дорогие подделки люксовых брендов и не стыдятся этого
8 июля 2020

В феврале сообщалось, что Balenciaga выпустил сумку в виде пачки чипсов за 161 тысячу рублей. Тогда речь шла об аксессуаре, выполненном из телячьей кожи и оформленном фурнитурой из состаренного серебра.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Близкие Кадырова заняли более 30 должностей в госструктурах. Кто они и где работают?

      Киев опроверг слежку за передвижениями украинцев через приложение

      В России собрались насытить рынок труда работниками из стран БРИКС

      В России впервые в неволе вылупились мальки редкой рыбы

      Спасенный из вентиляции пухлый мемный кот стал Мэром и начал жить с Депутатом

      Известная певица рассказала о тяжелом лечении от неназванной болезни

      Balenciaga представил прибавляющие 16 сантиметров к росту кроссовки

      Лавров впервые прибыл в Чад

      Олимпийский чемпион призвал россиян надрать задницу американцам на Играх-2024

      Путин поздравил Моди с победой его партии на парламентских выборах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше