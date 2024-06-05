Бренд Balenciaga представил прибавляющие 16 сантиметров к росту кроссовки

Французский бренд Balenciaga представил массивные кроссовки, которые сразу стали предметом обсуждений в сети. Соответствующий материал публикует Hypebeast.

Люксовая марка показала кроссовки, подошва которых прибавляет почти 16 сантиметров к росту. Стоимость обуви, которая попала в новую коллекцию модного дома, неизвестна. При этом отмечается, что на данный момент в ассортименте Balenciaga уже есть подобные кроссовки с меньшей платформой.

В феврале сообщалось, что Balenciaga выпустил сумку в виде пачки чипсов за 161 тысячу рублей. Тогда речь шла об аксессуаре, выполненном из телячьей кожи и оформленном фурнитурой из состаренного серебра.