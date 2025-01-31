Известный российский блогер рассказал об удивившем его в США случае

Блогер Третьяков заявил об удивлении от встречи с бедной семьей эмигрантов в США

Известный российский блогер и предприниматель Андрей Третьяков рассказал об удивлении от встречи с бедной эмигрантской семьей в США. Об этом случае он вспомнил, беседуя с актером и телеведущим Андреем Бочаровым, видео опубликовано во «ВКонтакте».

По словам бизнесмена, во время поездки в Нью-Йорк он встретился с семьей, которая переехала в США семь лет назад. Третьяков уточнил, что считал Америку богатой страной и ожидал, что эта семья живет обеспеченно.

«А они бедные, голодные, по меню самое дешевое блюдо выбирают. И живут они, оказывается, вшестером в однокомнатной квартире», — раскрыл он.

Блогер также рассказал, что в прошлом, посещая страны Запада, он считал их более развитыми, но позднее его мнение изменилось. «И ты вот каждый приезд думаешь, и вот эта фраза в твоей голове "вот здесь цивилизация" все тише звучит. Ты думаешь: глаза-то не обманешь, как будто вы тут, ребята, все живете в маленьких квартирках, и холодно у вас», — объяснил Третьяков.

Ранее блогер высказался о судьбе некоторых россиян, уехавших из России в Европу. Третьяков заявил, что те россияне, которые регулярно говорят о преимуществах европейских стран над Россией, вероятнее всего, живут бедно.