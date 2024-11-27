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04:30, 27 ноября 2024Интернет и СМИ

Известный российский блогер высказался о «бомжующих» в Европе россиянах

Блогер Третьяков заявил, что некоторые россияне, уехавшие в Европу, живут бедно
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: страница Mash Room во «ВКонтакте»

Известный российский блогер и предприниматель Андрей Третьяков высказался о судьбе некоторых россиян, уехавших из России в Европу. Мыслями об этом он поделился в выпуске подкаста Mash Room, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Третьяков заявил, что те россияне, которые регулярно говорят о преимуществах Европы над Россией, вероятнее всего, живут бедно. «Он там бомжует, я тебе отвечаю, он там живет впятером в однокомнатной квартире. Я готов спорить с кем угодно», — сказал блогер.

Ранее известный российский комик Руслан Белый (внесен Минюстом в реестр иноагентов) заявил, что после отъезда из России перестал чувствовать уверенность в будущем. Он заявил, что жизнь в Европе обходится ему дороже. Комик добавил, что у него нет финансовой стабильности.

До этого блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал Германию. Он заявил, что, вопреки представлениям об аккуратности немцев, в стране он заметил «срач и бомжей».

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