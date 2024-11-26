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17:26, 26 ноября 2024Интернет и СМИ

Уехавший из России в Европу комик рассказал об отсутствии уверенности в будущем

Уехавший из России комик Белый заявил об отсутствии уверенности в будущем
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Руслан Белый (слева), (внесен Минюстом в реестр иноагентов)

Руслан Белый (слева), (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Кадр: STANDUP LA / YouTube

Стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом в реестр иноагентов), уехавший из России и живущий в Испании, заявил об отсутствии финансовой стабильности. Об этом он рассказал в беседе с проектом Standup LA, выпуск вышел на YouTube.

«Сейчас, когда я переехал в Европу и вообще эмигрировал, опять вернулось это желание и даже задача, что опять надо зарабатывать деньги. Жизнь стала дороже, ты в будущем не сильно уверен, нет какой-то финансовой стабильности и так далее», — признался юморист.

Белый добавил, что он планирует работать в усиленном темпе, так как ему нужно зарабатывать деньги. При этом комик указал, что, если бы у него имелся в распоряжении определенный достаток, он мог бы взять паузу в работе.

Ранее Белый заявил, что, живя в европейской стране, он тратит ранее заработанный капитал. По словам комика, из-за переезда у него остановились все формы заработка в России.

Перед этим юморист раскрыл подробности эмиграции из России. Белый рассказал, что некоторое время жил в Турции, после чего планировал отправиться в США, но в итоге переехал в Испанию.

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